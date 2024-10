Sorgenfalten bei Bischofshofen werden größer

Nächster Verletzungsschock bei Westligist Bischofshofen. Zu den bekannten Ausfällen kommt jetzt auch noch Torhüter Mirel Kahrimanovic dazu. Beim Aufwärmen vergangenes Wochenende gegen Lauterach spürte er etwas im Knie, spielte aber durch. „Beim Heimfahren hat er nichts gemerkt und am nächsten Tag hat er nicht mehr aufstehen können“, war Thomas Schnöll sehr überrascht. Am Donnerstag lag der Goalie am Operationstisch und wird das Feld monatelang nicht betreten. Damit kommt Florian Neureiter auf mehr Spielzeit. Zweiter Tormann? „Ich hoffe, dass die Red-Bull-Ärzte Sebastian Künstner (Kooperationsspieler mit Liefering) freigeben, der war nämlich leicht angeschlagen diese Woche.“ Somit werden die Sorgenfalten von Trainer Thomas Schnöll größer.