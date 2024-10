Straßwalchens Serie endete, Heimo bleibt unbesiegt

Hallein-Coach Buck sah in Absenz des gesperrten Kollegen Lessacher, wie Vurbic per Freistoß das Tor des Tages gegen Straßwalchen erzielte (32.). Damit feierten die Tennengauer den fünften Sieg in Folge, blieben zum dritten Mal en suite gegentorlos. Die Gäste? Bissen erstmals seit über einem Monat wieder ab. Es war die erst zweite Schlappe in den jüngsten neun Liga-Auftritten. „Wir kommen jetzt richtig in Fahrt. Schade, dass die Herbstsaison schon bald vorbei ist“, fand Hallein-Sportchef David König. Straßwalchen-Pendant Markus Chudoba klagte: „Normal muss es Gelb für Schwalbe geben statt den Freistoß für Hallein.“ Aber: „Wir waren nach der Pause besser, konnten uns nur leider keine echten Chancen herausspielen.“ Im Finish flog erst Halleins Pargan wegen Meckerns (72.) vom Feld, nach Spielende sah Mitspieler Gigic glatt Rot für eine unnötige Geste am Spielfeldrand.