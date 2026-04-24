So geht es nach Wachablöse in Bischofshofen weiter

Die anwesenden Obmann Josef Reiter und „Vize“ sowie Nachwuchsleiter Stefan Würnitzer – Ex-Judoka Reiter war ferngeblieben – nahmen das Ergebnis zur Kenntnis. Wie es weitergeht, ist zumindest nach außen hin aber völlig offen. Bis 27. April muss der künftige Nordligist bekannt geben, wo kommende Saison gespielt wird. Obmann Reiter erklärte zwar, dass man sich in Verhandlungen befände, die Suche ist aber alles andere als leicht. Denn nicht nur im eigenen Ort hat sich der BSK in den vergangenen Jahren kaum neue Freunde gemacht. Wie und wo auch immer es beim aktuellen BSK weitergeht – der Beschluss am Donnerstag war das Ende einer Ära im Fußballverein.