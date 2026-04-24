Junges Kitz nach Sturz in den Almkanal gerettet

Ein verängstigter Rehbock irrte durch eine Salzburger Wohnsiedlung, stürzte in den Almkanal und kam aus eigener Kraft nicht mehr heraus. Tierrettung und Berufsfeuerwehr befreiten den hilflosen Vierbeiner unverletzt – danach zog er sich wieder in den schützenden Wald zurück ...
Erst irrte der junge Rehbock orientierungslos durch eine Wohnsiedlung im Salzburger Stadtteil Morzg – dann wurde aus seiner Angst ein dramatischer Rettungseinsatz: Das Tier stürzte in den Almkanal und saß zwischen den steilen Betonwänden fest.
Aus eigener Kraft kam der „Jahrling“ – so nennt man Rehkitze, die ein Jahr alt sind in der Jägersprache – nicht mehr heraus. Gleich zwei Notrufe erreichten dann die Österreichische Tierrettung. Zwei Retter rückten aus, vor Ort war bereits die Berufsfeuerwehr Salzburg im Einsatz.
Die Rettung forderte Geduld und ruhige Hände. Mit Fangstange und Kescher ließ sich der verängstigte Bock zunächst nicht sichern, immer wieder entkam er. Dann gelang der entscheidende Griff! Der Rehbock wurde ins Einsatzfahrzeug gebracht. Nach Rücksprache mit dem Stadtjäger folgte die erlösende Nachricht: unverletzt!
In einem nahen Waldgebiet mit angrenzender Lichtung durfte das Tier wieder in die Freiheit. Kurz darauf verschwand der junge Bock Richtung Wald.
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