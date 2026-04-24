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Salzburger Reh-Rettung

Junges Kitz nach Sturz in den Almkanal gerettet

Salzburg
24.04.2026 16:00
Der junge Rehbock hatte keine Chance, die steilen Betonwände selbst hinaufzuklettern.
Der junge Rehbock hatte keine Chance, die steilen Betonwände selbst hinaufzuklettern.(Bild: Österreichische Tierrettung)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein verängstigter Rehbock irrte durch eine Salzburger Wohnsiedlung, stürzte in den Almkanal und kam aus eigener Kraft nicht mehr heraus. Tierrettung und Berufsfeuerwehr befreiten den hilflosen Vierbeiner unverletzt – danach zog er sich wieder in den schützenden Wald zurück ...

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Erst irrte der junge Rehbock orientierungslos durch eine Wohnsiedlung im Salzburger Stadtteil Morzg – dann wurde aus seiner Angst ein dramatischer Rettungseinsatz: Das Tier stürzte in den Almkanal und saß zwischen den steilen Betonwänden fest.

Das Rehkitz war völlig hilflos.
Das Rehkitz war völlig hilflos.(Bild: Österreichische Tierrettung)

Aus eigener Kraft kam der „Jahrling“ – so nennt man Rehkitze, die ein Jahr alt sind in der Jägersprache – nicht mehr heraus. Gleich zwei Notrufe erreichten dann die Österreichische Tierrettung. Zwei Retter rückten aus, vor Ort war bereits die Berufsfeuerwehr Salzburg im Einsatz.

Das Tier wurde in ein nahegelegenes Waldgebiet mit angrenzender Lichtung transportiert und dort ...
Das Tier wurde in ein nahegelegenes Waldgebiet mit angrenzender Lichtung transportiert und dort in sicherer Entfernung zur Straße wieder freigelassen.(Bild: Österreichische Tierrettung)

Die Rettung forderte Geduld und ruhige Hände. Mit Fangstange und Kescher ließ sich der verängstigte Bock zunächst nicht sichern, immer wieder entkam er. Dann gelang der entscheidende Griff! Der Rehbock wurde ins Einsatzfahrzeug gebracht. Nach Rücksprache mit dem Stadtjäger folgte die erlösende Nachricht: unverletzt!

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In einem nahen Waldgebiet mit angrenzender Lichtung durfte das Tier wieder in die Freiheit. Kurz darauf verschwand der junge Bock Richtung Wald.

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