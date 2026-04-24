Bei Mautstelle Lungau legen Baumaschinen los

Bei der Mautstelle St. Michael laufen die Bauarbeiten mittlerweile auf Hochtouren. Nach dem Baustart bei den Anschlüssen in Zederhaus und St. Michael sind jetzt auch direkt auf der Autobahn Baumaschinen aufgefahren. Konkret wird eine Brücke verbreitert. Außerdem wurden beim Verwaltungsgebäude und dem dazugehörigen Parkplatz schon Schalung, Bewehrungsverlegung und Aushub für die Außenlager in Angriff genommen.