Junglenker (19) rast mit 141 km/h durch 60er-Zone

Am Mittwochabend nahmen Bedienstete der Polizeiinspektion Rankweil auf der Bundesstraße (L 190) in Rankweil Lasermessungen vor. Kurz nach 20 Uhr fuhr ein 19 Jahre alter Probeführerscheinbesitzer mit gemessenen 141 km/h bei erlaubten 60 km/h von Rankweil kommend in Richtung Röthis an den Beamten vorbei. Eine Anhaltung an Ort und Stelle war nicht möglich.