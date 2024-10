Über Online-Auktion: Erstes Raserauto versteigert

30 Prozent des Erlöses an das Bundesland

Die Erlösverteilung folgt einem festgelegten Schlüssel: 70 Prozent fließen in den Österreichischen Verkehrssicherheitsfonds, der dem Verkehrsministerium untersteht. Die verbleibenden 30 Prozent gehen an die für das Strafverfahren zuständige Gebietskörperschaft – in diesem Fall das Bundesland Vorarlberg.