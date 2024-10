Raser-BMW wird versteigert: „Will Auto zurück!“

Bislang wurde in diesem Jahr ein Fahrzeug in Österreich versteigert. Dabei handelte es sich um einen Peugeot 208 mit 110 PS, Erstzulassung 2018, der für 6800 Euro versteigert wurde. Der Wagen wurde in Vorarlberg beschlagnahmt, nachdem der Lenker außerorts in einem 80 km/h-Bereich mit einer Geschwindigkeit von 153 km/h gemessen wurde.