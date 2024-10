Jetzt wird auch Auto von 17-Jährigem versteigert!

Auch Anwalt Robert Lattermann, er vertritt den 20-jährigen Wiener, stellt im Gespräch mit der „Krone“ den drastischen Eingriff in das Eigentum infrage. Der junge Raser unterzeichnete zuvor bei seinem Vater eine Schuldenvereinbarung, in welcher schriftlich festgelegt wurde, dass „der Pkw erst nach der Auszahlung der 30.000 Euro in den vollständigen Besitz des 20-Jährigen übergeht“, so Lattermann. Diese Tatsache reichte aber dem zuständigen Richter nicht – er urteilte im Sinne des Kaufvertrags, in welchem der junge Wiener als Besitzer angeführt wird.