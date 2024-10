Karfreitag soll künftig für alle ein Feiertag sein

Ein Stück Identität

Die Forderung nach einer Rückkehr zum gesetzlichen Feiertag, gerichtet an die zukünftige Bundesregierung, will der SPÖ-Klub per Entschließungsantrag am 14. November im Landtag einbringen. Mehr als 30.000 Burgenländer bekennen sich zur evangelischen Gemeinschaft, die größte evangelische Gemeinde mit 3300 Mitgliedern ist Gols.