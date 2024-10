Wie Temu und Shein Ihre Rechte „maximal begrenzen“

Ob Google, Apple, Microsoft, Facebook, Tesla, Amazons Alexa, LG oder Klarna: Sie alle wurden in den vergangenen Jahren bereits mit einem „Big Brother Award“ bedacht. Der Schmähpreis wird seit 24 Jahren in Deutschland an „Firmen, Organisationen und Personen verliehen, die in besonderer Weise und nachhaltig die Privatsphäre von Menschen beeinträchtigen sowie persönliche Daten verkaufen oder gegen ursprüngliche Interessen verwenden.“ Oder wie es die Initiatoren formulieren: die „Feinde des Datenschutzes“ sind.