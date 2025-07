Nach Abfuhr: Djokovic verrät seinen Karriere-Plan

Bisher erreichte Djokovic das Halbfinale bei jedem Grand-Slam-Turnier dieser Saison. „Aber dann muss ich gegen Sinner oder Alcaraz spielen. Diese Jungs sind fit und jung“, sagte er. „Für mich fühlt es sich so an, dass ich in diese Matches mit halb leerem Tank gehe.“ Aber das kann sich ja schon nächstes Jahr wieder ändern ...