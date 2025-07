Feuchtfröhliche Meisterparty endete im Brunnen

„Leonhard ist Meister, St. Michael ist Zweiter, Griffen ist Dritter, ei, wie ist das bitter“, hallte es am späten Nachmittag des Pfingstmontags aus dem Stadtbrunnen am Hauptplatz in Bad St. Leonhard. Denn dort nahmen die Lavanttaler Kicker ihr feuchtfröhliches Meisterbad.