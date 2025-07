Vermisste Touristin in Australien lebend gefunden

Polizei vermutet „mechanische Probleme“ am Auto

Ein paar Stunden nach dem Suchaufruf der Polizei wurde der verlassene Wagen der Deutschen im Buschland in der Gegend von Karroun Hill gefunden, rund zwei Autostunden von Beacon entfernt. An den Hinterreifen befanden sich demnach Traktionsmatten aus orangefarbenem Plastik, die beim Anfahren auf schwierigem Gelände wie Sand oder Schlamm helfen. Vermutlich seien an dem Wagen „mechanische Probleme“ aufgetreten, erklärte die Polizei.