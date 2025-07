Jetzt ist Hochsaison für die „Rasenplatz-Paten“

Sie sind die Strippenzieher hinter den Camps internationaler Topklubs. Wie Brooker! Nur, dass sie nicht mit Aktien handeln, sondern mit Rasenplätzen.

„Hochsaison“, stöhnt Heinz Rosenauer. Der seit der gestrigen Ankunft von Fortuna Düsseldorf in Bad Leonfelden elf Klubs gleichzeitig betreut: 1860 München in Ulrichsberg, Aktis Brno sowie Slovan Liberec in Aigen-Schlägl, Diósgyőri VTK in Hagenberg, Puskas in Geinberg, Rapid in Freistadt, Slavia Prag in Kollerschlag und Aris Limassol sowie Mlada Boleslav in Schladming.

Lange Wunschlisten

Doch die Männer in kurzen Hosen und Schussstiefeln wollen meist mehr als nur Rasenteppiche: Top-Hotels samt Wellness- und Fitnesstempel, Testgegner, Ruhe – und dazu für freie Nachmittage bzw. Teambuildings Kletterparks, Rafting, Mountainbike-Touren, Fischteiche

„Die Wunschlisten sind lang – deshalb hat bei uns jeder Klub einen exklusiven Betreuer“, sagt Rosenauer, der ab Sonntag auch in Südtirol Fußball-Spielwiesen managt: Weil dort dann Bielefeld, Heidenheim, Kaiserslautern und Nürnberg trainieren Dilly investierte.