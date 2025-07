Kinder, Bibelstunden und Hass als Geschäftsmodell

In Krisenzeiten suchen die Menschen nach Halt und Orientierung – oft an den falschen Stellen. Die Bundesstelle für Sektenfragen verzeichnet einen Anstieg um 20 Prozent. Fast jeder dritte Fall betrifft Wien. Sie versprechen Heilung, Erfolg und den Sinn des Lebens. Doch wer sich auf sie einlässt, riskiert Gesundheit, Freiheit und finanzielle Sicherheit. Und immer öfter geraten Kinder in ihre Fänge.