Steyr Arms will Kriegswaffen in den Irak liefern

Steyr Arms produziert in Oberösterreich Waffen für den Weltmarkt. Nun will das Unternehmen mehrere Tausend Scharfschützengewehre nach Tunesien und in das Brennpunktland Irak liefern. Während der Deal in Nordafrika anscheinend über die Bühne geht, steht die Ausfuhr in den Irak auf der Kippe.