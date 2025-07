Finale: Anisimova gegen Swiatek ab 17 Uhr LIVE

Im vergangenen Jahr war sie beim Rasen-Major in der Qualifikation ausgeschieden, nun steht sie nach einem Halbfinalerfolg gegen die belarussische Weltranglistenerste Aryna Sabalenka im Endspiel. So etwas war in der Offenen Ära davor nur der Kanadierin Bianca Andreescu 2019 bei den US Open gelungen. Und die selbst als Zwölfte im Ranking noch außerhalb der Top Ten stehende Anisimova braucht höher Gesetzte nicht zu fürchten, hat sie doch heuer gegen Top-Ten-Gegnerinnen schon fünf Siege.