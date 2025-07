Ferienbeginn und Konzert sorgen für Staus

Österreich-Rundfahrt bis Sonntag

Bis Sonntag, 13. Juli, ist zudem die Rad-Elite zu Gast. Die Rundfahrt besteht aus fünf Etappen, die jeweils zwischen 11 und 16 Uhr stattfinden. Auf der vierten am Samstag sind Sperren der Tiroler Straße (B171) sowie einiger Landesstraßen entlang der Strecke von Innsbruck nach Kühtai angekündigt. Am Sonntag kommt es zu Sperren auf der Faschinastraße (L193) sowie ebenfalls wieder auf mehreren Landesstraßen. Auch der Wachauer Radmarathon findet am Sonntag statt – und zwar ab den Morgenstunden bis in den Nachmittag im Bereich der B3 und B33, wie der ÖAMTC in einer Mitteilung ergänzt.