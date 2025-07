Dutzende Verstöße bei Essenszustellern aufgedeckt

Unternehmen zurückhaltend

Zu den großen Essenszustellern in Österreich gehören neben Lieferando auch Foodora und Wolt. Foodora betonte am Freitag, das Unternehmen melde alle Zusteller „vor dem Tätigkeitsbeginn ordnungsgemäß bei der Sozialversicherung“ an. Ihre Dokumente würden „während des Bewerbungsverfahrens gründlich geprüft und verifiziert“. Seitens Wolt hieß es, der Bericht werde geprüft. Lieferando wollte die „laufenden Erhebungen zum jetzigen Zeitpunkt“ nicht kommentieren.