Top-Beamtenjob wohl schon vor Verfahren vergeben

Er ist die erste Postenbesetzung, die in die Amtszeit von Neu-Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) fällt: Franz Moser. Ab kommendem Jahr soll der bisherige Abteilungsleiter beim Land neuer Salzburger Landesamtsdirektor, also oberster Beamter im Chiemseehof, werden. Bereits Anfang Juli wurde der 52-jährige als Nachfolger von Sebastian Huber offiziell auserkoren. Das hatte ein förmliches Bewerbungsverfahren samt Anhörung ergeben. Mächtiger Schönheitsfehler: Das Verfahren war offenbar gar nicht so förmlich. Denn ÖVP-Mann Moser stand schon vor dem Hearing als neuer Chef der Landesbeamtenschaft fest.

Tage vor Bewerbungsende den Sieger ausgeplaudert

Nach zehn Jahren im Amt geht Sebastian Huber mit Jahreswechsel in Pension. In den Reihen der ÖVP war offenbar schon fixiert worden, wer auf den scheidenden Landesamtsdirektor folgen soll. Auf ein ordnungsgemäßes Bewerbungsverfahren wolle und könne man natürlich nicht verzichten. Jurist Moser werde aber als qualifizierter Mann als Sieger aus dem Verfahren hervorgehen. Nur: Der Plan wurde durchkreuzt. Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) verplapperte sich.