Italien unterliegt B-Elf Spaniens – und steigt auf

Siegestreffer für Belgien in 96. Minute In Sion brachte Belgiens Rekordtorschützin Tessa Wullaert ihr im Aufstiegskampf bereits chancenloses Team bereits in der dritten Minute in Führung. Portugal präsentierte sich in der ersten Hälfte hingegen wenig durchschlagskräftig, Großchancen waren Mangelware. Das vermeintliche 0:2 der Belgierinnen in der 64. Minute nach mehreren vergebenen Möglichkeiten von Portugal wurde nach VAR-Entscheidung zurückgenommen. Kurz vor Schluss gelang Telma Encarnacao (87.) das 1:1. Das erste Siegestor Belgiens in der Nachspielzeit wurde nach VAR-Check wieder aberkannt, in der 96. Minute gelang Janice Cayman aber doch noch der reguläre Siegtreffer.