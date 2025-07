Eine Wirtin entfesselt ein buntes Chaos der Herzen

In der Stiftsscheune in Wilhering wird wieder Theater gespielt. Mit Carlo Goldonis „Mirandolina“ bietet das Theater Spectacel ein unterhaltsames Stück mit italienischem Flair: Eine Wirtin setzt sich gegen Verehrer zur Wehr. Im August folgen „Geschichten am Lagerfeuer“. Warum das so ist, erklärt Joachim Rathke im „Krone“-Talk.