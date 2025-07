Titelverteidiger Berrettini sagt Kitz-Antreten ab!

Der Titelverteidiger laboriert gemäß Aussendung der Organisatoren an einer hartnäckigen Bauchmuskelverletzung. Nutznießer davon sind zwei Österreicher: Der Steirer Filip Misolic rückt durch die Absage in das Hauptfeld nach, die für ihn reservierte Wildcard geht nun an den aus Salzburg kommenden Staatsmeister Lukas Neumayer.