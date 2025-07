Forscherin: „EU lässt sich von Libyen erpressen“

„Die Küste Libyens ist seit Jahren als Teil der Schmugglerroute bekannt. Das Land ist gefährlich für Migranten, niemand möchte in Libyen bleiben“, sagte sie zur Nachrichtenagentur APA. Die Migrantinnen und Migranten reisen über die östliche Mittelmeerroute, die alle Bewegungen nach Zypern, an die griechischen See- und Landgrenzen sowie an die bulgarische Landgrenze zur Türkei umfasst.