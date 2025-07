Das Wetter bleibt am Wochenende wechselhaft

Sonnig und trocken ist es zunächst vor allem im Süden und Westen Österreichs. Am Nachmittag steigt die Gewitterwahrscheinlichkeit aber. Hintergrund sei die zunehmende schwüle Luft, teilte die Unwetterwarnzentrale (UWZ) mit. Mit Gewittern muss am Samstag demnach insbesondere in den Alpen und im Osten gerechnet werden, beispielsweise in Osttirol und in der Oststeiermark.