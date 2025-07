Trump und Ehefrau reisten in Sturzflut-Gebiet

Trump „wollte nicht im Weg stehen“

Donald und Melania Trump hatten vor, am Freitag ein paar Stunden in Texas zu verbringen und unter anderem mit Überlebenden und Einsatzkräften zu sprechen. Er sei deshalb nicht früher in den US-Bundesstaat gereist, um niemandem in die Quere zu kommen, sagte der Präsident. Die Flut sei eine „unvermeidbare Naturgewalt“ und „hundertjährige Katastrophe“. Seine Verwaltung gehe den Sorgen der Bürgerinnen und Bürger aber nach, etwa in Bezug auf unbesetzte Stellen beim Nationalen Wetterdienst, wurde er von der New York Times zitiert.