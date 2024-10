Doskozil kündigt Termin für Burgenland-Wahl an

Wähler überzeugen

Angesprochen auf Norbert Hofer, der für die FPÖ als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf ziehen wird, meinte Doskozil: „Mir ist es wirklich vollkommen egal, wer bei den Freiheitlichen antritt oder bei anderen Parteien“ – selbst Ex-Kanzler Sebastian Kurz für die ÖVP würde ihn nicht stören, scherzte der Landeshauptmann. Er will die Arbeit seiner Landesregierung in den vergangenen fünf Jahren dokumentieren und damit die Wähler überzeugen.