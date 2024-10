Hofer wird Spitzenkandidat für Burgenland-Wahl

In der Sitzung des Landesparteivorstands wurde auch entschieden, wer das Mandat von Petschnig im Landtag übernimmt, da dieser in den Nationalrat wechselt. Der Sitz im Landesparlament dürfte dem Vernehmen nach an Michaela Brandlhofer gehen. Das Amt des Landesparteiobmanns übt Petschnig vorerst weiter aus, erklärte er zuletzt.