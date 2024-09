Neuer Rekord bei den Wahlkarten im Burgenland

Fest steht: Die ausgefüllte Wahlkarte muss bis Sonntag, 17 Uhr, bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde eingelangt sein. Alternativ kann die Wahlkarte am Wahltag bei einer Bezirkswahlbehörde bis 17 Uhr oder auch in einem Wahllokal abgegeben werden, solange dieses geöffnet hat. Eine weitere Möglichkeit: Die Wahlkarte kann am Sonntag in einem geöffneten Wahlkarten-Wahllokal (mindestens eines pro Gemeinde) zur Stimmabgabe verwendet werden.