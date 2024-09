KPÖ unterzeichnete „Vertrag mit Bevölkerung“

Trotz des Dauerregens war die Stimmung am Reumannplatz in Wien positiv. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien „in unvergleichbarem Ausmaß gewachsen“, sagte Spitzenkandidat Tobias Schweiger. In den Wahlumfragen liegt die Partei seit mehreren Wochen bei ungefähr drei Prozent, für einen Einzug in den Nationalrat sind jedoch vier nötig. „Die letzten Wahlen haben gezeigt, dass die KPÖ immer besser abschneidet als in den Umfragen vorausgesagt“, zeigte sich Schweiger zuversichtlich.