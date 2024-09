KPÖ will das Bundesheer langfristig abschaffen

Armeen in Europa überflüssig

Voraussetzung dafür sei „eine stabile Friedensordnung“, die sicherstellt, dass zwischenstaatliche Beziehungen friedlich gestaltet werden und Kriege in Europa dauerhaft ausgeschlossen sind. Dann, so sagt der Milizsoldat, wären Armeen in Europa überflüssig. Der Katastrophenschutz in Österreich müsse jedoch weiterhin gewährleistet bleiben.