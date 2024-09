Welche Zukunftstechnologien wer fördern möchte

Immer mehr neue Technologien werden Teil unseres Alltags: Internetsatelliten versorgen noch die hintersten Winkel des Landes mit Konnektivität, immer mehr Elektrofahrzeuge tummeln sich auf unseren Straßen, in den Spitälern operieren Chirurgen unterstützt von Hightech-Robotern und in Österreichs Universitäten und Unternehmen wird an Zukunftstechnik wie Künstlicher Intelligenz und Quantencomputern geforscht. Aber was bringt uns besonders voran und sollte gefördert werden? Krone+ hat bei den am Sonntag zur Wahl stehenden Parteien abgefragt, welche drei Zukunftstechnologien sie als besonders vielversprechend betrachten.