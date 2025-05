PayPal startet kontaktloses Bezahlen an Ladenkassa

PayPal tritt mit seinem Angebot zum Bezahlen an der Ladenkassa direkt in Wettbewerb zu Diensten wie Apple Pay und Google Pay. Einkäufe im Laden können bei PayPal per „Ratenzahlung To Go“ in drei, sechs, zwölf und 24 monatlichen Raten bezahlt werden. Dabei werden allerdings Zinsen fällig. Die Antragstellung erfolgt in der PayPal-App.