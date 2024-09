Schreckliches Harley-Unglück: Trauer um Ehepaar

Am Freitag wird von ihnen Abschied genommen. Die Trauerfeier mit dem heiligen Requiem beginnt um 15 Uhr in der Aufbahrungshalle in Grafenschachen. Danach werden die Verstorbenen zur letzten Ruhestätte begleitet. Bikerfreunde sind aufgerufen, mit ihren Motorrädern beim Begräbnis zu erscheinen.