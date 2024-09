Ärztin und Politiker kämpften um Leben der Biker

Rosegg ist vom tödlichen Unfall der zwei burgenländischen Harley-Fahrer schockiert. Vizebürgermeister und Sanitäter Michael Waldher war am Freitagabend sogar unmittelbar am Unfall beteiligt: Der diplomierte Krankenpfleger, der in der Formel 1 sechs Jahre den gelähmten britischen Teamchef Frank Williams betreut hat, erzählt von dem Tag, der das Leben in der Wörthersee-Gemeinde hat stillstehen lassen.