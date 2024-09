Bike Week: Regen trübt Stimmung der Harley-Fans

Unfälle „halten sich in Grenzen“

„Die Ausfahrten bleiben wegen des Regens aus, daher gibt’s weniger Verkehrsunfälle.“ Das bestätigen auch Abschleppunternehmen. „Ein paar verunfallte Biker hat es gegeben, das hält sich heuer aber in Grenzen“, so ein Oberkärntner Unternehmer. Auf heute und morgen können sich die Harley-Fans, was das Wetter angeht, freuen: Es wird noch einmal sommerlich warm.