Langersehnter Traum wird wahr – Bundesliga ruft!

„Sturm war schon immer ein Aushängeschild im heimischen Fußball. Ich bin überglücklich, hier unterschrieben zu haben. Es ist auch eine Bestätigung für meine Leistungen in dieser Saison“, strahlt der gebürtige Pöttschinger. Dass die Grazer großes Interesse an ihm hatten, spürte Lang schon früh. Bereits im Dezember kam es zum ersten Kontakt, absolvierte Niklas kurz später erste Probetrainings bei den „Schwoazn“. „Es war sehr viel Engagement dahinter. Ich habe gespürt, dass sie mich wollen“, erzählt Lang. Den letzten Ausschlag gaben schließlich die Gespräche mit seinem ehemaligen Jugendcoach Christoph Witamwas, der als Co-Trainer beim amtierenden Vizemeister agiert.