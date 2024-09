Ihre Stimme zählt: Wer sollte wählen dürfen?

Bei der Nationalratswahl am 29. September dürfen, nach einer Gesetzesnovelle im Jahr 2020, eine Gruppe an Nachfahren von NS-Vertriebenen erstmals wählen. Der Artikel darüber hat die Diskussion entfacht, welchen Personen das Wahlrecht in einem Land zustünde: Ist die Staatsbürgerschaft ausschlaggebend, oder sollte die Person auch ihren Lebensmittelpunkt in Österreich haben?