„Es hat wild gekracht, ab da weiß ich nichts mehr“

Thomas R. aus Kössen (Bezirk Kitzbühel) ist pensionierter Unternehmer und Landwirt. Seinen Bauernhof hat er schon lange verpachtet, in den Sommermonaten wohnt und lebt er in der kleinen Almhütte auf einem Plateau etwas abseits seines Heimatortes. Direkte Nachbarn gibt es keine, so hat auch niemand den dramatischen Zwischenfall am 14. August gesehen bzw. miterlebt.