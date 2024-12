Für digitale Nomaden ist Migration ein Lifestyle

Arbeiten, wo andere Urlaub machen: Man findet sogenannte digitale Nomaden vor allem in Co-Working-Büros, trendigen Cafés und Hostels – sie brauchen in der Regel nur einen Laptop und eine Maus. Dabei handelt es sich um Menschen, die ortsunabhängig arbeiten und vorwiegend mithilfe digitaler Technologien ihre Brötchen verdienen. Die meisten von ihnen sind in der IT, im Marketing oder als Designer tätig, viele leben auch vom Schreiben über ihre Reisen. Ihre Anzahl ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Kein Wunder – handelt es sich doch um den Lebenstraum vieler.