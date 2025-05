Online-Supermarkt Gurkerl: Bestellungen verdoppelt

Der in Wien und Umgebung aktive Online-Supermarkt Gurkerl liefert mit einem vergrößerten und automatisierten Warenlager nun doppelt so viel aus. Die Zahl der aktuellen monatlichen Bestellungen habe sich im Vergleich zu Oktober 2024 nahezu verdoppelt und liege inzwischen bei bis zu 100.000, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.