Auf Pippis Spuren in Småland

Der Kriegswinter 1941 war auch in Schweden extrem hart. Nicht nur wegen der Entbehrungen, sondern auch wegen des Wetters. Astrid Lindgren, mittlerweile verheiratet und Mutter einer Tochter und eines außerehelichen Sohnes und in Stockholm ansässig, hielt sich mit einer Anstellung bei der Briefzensur finanziell über Wasser, als sich ihre Karin angesichts der Minusgrade eine Verkühlung zuzog und das Bett hüten musste. Eines Abends sagte das Mädchen zur Mutter: „Erzähl mir was von Pippi Langstrumpf.“ Ein Name, den sich das Kind vielleicht in Fieberträumen ausgedacht hatte. Jedenfalls begann Mama Astrid zu erzählen – und die Ideen gingen ihr einfach nicht aus. Der Rest ist Geschichte.