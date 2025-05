Genozid an Weißen? Trumps Kritik unter der Lupe

Ein Ausdruck, den Trump als vermeintlichen Beweis für den Genozid präsentierte, stammt vom US-amerikanischen Blog „American Thinker“. Der Blogpost thematisiert Tribalismus (große Bedeutung von Stammeszugehörigkeiten) in Afrika, liefert jedoch keine Quellen, die die Behauptungen des vermeintlichen Genozids an weißen Bauern in Südafrika verifizieren könnten. Das Foto des Artikels, das Trump hochhielt, stammt von einem Youtube-Video, das Morde und Vergewaltigungen an Frauen im Kongo thematisiert.