Keine „Wölfin“ mehr! Mädl bei Leverkusens Frauen

„Valentina hat sowohl im Verein als auch in allen U-Nationalmannschaften bereits ihre Torgefahr unter Beweis gestellt. Dank ihrer Flexibilität kommt sie für all unsere Offensivpositionen in Frage.“ So wurde Valentina Mädl in Leverkusen präsentiert, vom Sportlichen Leiter der Frauenmannschaft, Achim Feifel, über den grünen Klee gelobt. Vorschusslorbeeren, die nicht von ungefähr kommen. Spätestens der Wechsel in die deutsche Bundesliga unterstreicht das jetzt.