Hilfslieferungen erreichen endlich Gazastreifen

Babys von Hungertod bedroht

Im Gazastreifen verstarben nach palästinensischen Angaben in den vergangenen Tagen knapp 30 Kinder und ältere Menschen an Hunger. Weitere Tausende seien in Gefahr, meinte Gesundheitsminister Madsched Abu Ramadan. Er hält Schätzungen der Vereinten Nationen für realistisch, dass ohne Hilfsgüter 14.000 Babys sterben könnten. Er sagte sogar, die Zahl sei möglicherweise sogar noch zu niedrig. Mehr als 90 Prozent der Vorräte an Medikamenten seien „auf Null“, fügte er hinzu.