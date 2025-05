Verbale Entgleisungen: Im Parlament ging es rund

FPÖ-Mandatar: „Ihr seid schuld an Massenvergewaltigungen“

Während der freiheitliche Erstredner Hermann Brückl von einem „einzigen Scherbenhaufen“ in Sachen Integration sprach und vor allem der ÖVP vorhielt, keine Glaubwürdigkeit in der Asylpolitik zu haben, sorgte dann sein Fraktionskollege Christoph Steiner für deutlich größere Empörung. Unter anderem attestierte er den anderen Parteien, „Schuld an Massenvergewaltigungen“ zu haben.