ÖSV-Ass traut Zwerger und Co. Halbfinaleinzug zu

„Natürlich drücke ich unserem Eishockeyteam im Viertelfinale gegen die Schweiz die Daumen“, sagt Lukas Feurstein, der mit seinem Premierensieg im Super-G beim Finale in Sun Valley (US) vergangenen März für den einzigen Weltcuptriumph der rot-weiß-roten Skiherren gesorgt hatte, vor dem heutigen Spiel (16.20 Uhr live in ORF 1). „Sie haben bis jetzt brutal stark gespielt und ins Viertelfinale haben sie es ja wirklich schon lange nicht mehr geschafft.“