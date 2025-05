Verdächtige Frau vor CIA-Zentrale angeschossen

Bewaffneter Mann vor CIA-Zentrale verhaftet

Zum Vorfall selbst gibt es noch wenig Informationen. Bisher geht man eher davon aus, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Attentat in der US-Hauptstadt und in Langley gibt. Erst vor ein paar Monaten kam es zu einem ähnlichen Zwischenfall vor dem CIA-Hauptquartier. Mitte März nahm das FBI einen Mann fest, der in der Nähe mit einer Waffe herumspazierte.