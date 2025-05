Dieser Tricks bedienen sich Diebe auf Mallorca

Die Diebinnen und Diebe nutzen tatsächlich einen Rosmarinzweig, um an Geldbörsen, Schmuck und Co zu gelangen. Die „Mallorca Zeitung“ berichtete, dass sich eine Frau in Cala Millor einer deutschen Urlauberin genähert und ihr einen Rosmarinzweig angeboten habe. Dabei habe sie der Touristin Komplimente gemacht. Diese wurde unaufmerksam, die Diebin nutzte das, um ihr die Kette abzunehmen, die die Deutsche um den Hals trug. Laut der spanischen Zeitung ist das Schmuckstück ungefähr 10.000 Euro wert.